Image caption Escorregas foram improvisados com tecidos.

Dezenas de pessoas morreram e centenas ficaram feridas após o desabamento de um prédio de oito andares na capital de Bangladesh, Daca.

No local funcionava uma confecção, o que recoloca a indústria de tecidos no centro do debate sobre segurança no trabalho no país.

A maior parte da produção do país é exportada para países europeus.

O desabamento ocorreu na hora do rush, pela manhã. O Exército foi acionado para ajudar no resgate e improvisou tecidos para escorregar sobreviventes até o chão.