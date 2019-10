Image caption Os clientes já se acostumaram com a presença da cegonha.

Uma cegonha virou habitué de um bar na Sérvia depois de ter sido salva pelo dono do estabelecimento.

Dragan Petkovic, dono de um bar no vilarejo de Knic, tinha libertado o animal no ano passado quando este se enroscou em fios de alta tensão.

Petkovic cuidou do animal, que estava ferido e por isso não pode migrar no inverno.

O dono do bar tentou soltá-lo várias vezes porém o pássaro sempre voltava.

Hoje os fregueses do bar já se acostumaram com as visitas da cegonha, chamada de Rocky.