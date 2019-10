O BBC Click - boletim semanal de tecnologia da BBC Brasil - fala sobre um levantamento feito pela empresa de pesquisas Informa sobre mensagens de texto por telefone.

Image caption Serviços como o WhatspApp estão cada vez mais populares no mundo

Segundo a pesquisa, serviços como o WhatsApp, aplicativos para smartphones que permitem troca de mensagens gratuitas entre as pessoas, superaram os SMS - mensagens de texto tradicionalmente usadas por todos os tipos de celulares e que são cobradas pelas operadoras.

No ano passado, quase 19 bilhões de mensagens foram mandadas por dia usando os aplicativos, contra 17,6 bilhões de textos de SMS.

O BBC Click fala também sobre um polêmico vídeo de decapitação que foi retirado do Facebook, uma comemoração especial dos 20 anos da web e o esforço da Microsoft para competir com o Gmail, do Google.