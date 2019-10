'My City': Odessa, pérola ucraniana no mar Negro

As escadarias de Odessa, na Ucrânia, se tornaram mundialmente conhecidas através do clássico do cineasta russo Sergei Eisenstein O Encouraçado Potemkin, filme sobre um motim em um navio militar em 1905 tido como marco entre os eventos que levaram à Revolução Russa de 1917.

Até hoje, a cidade, que abre a série 'My City', mantém uma forte ligação com a indústria cinematográfica. A ensolarada Odessa é um importante polo de produção de filmes para o cinema e para a TV.

A cidade também é conhecida pela sua renomada cena de teatro e comédia. Uma dos maiores portos do Mar Negro, Odessa tinha fama por sua vasta população judaica - e teve sua história marcada pelos horrores da Segunda Guerra e da perseguição pelos russos. Há quem diga que o passado de dor é o que tornou o humor tão especial em Odessa.

Hoje, cristãos e judeus da cidade estão aprendendo a se abrir para o mundo.

