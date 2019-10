Image caption Istambul, às margens do Estreito de Bósforo, sempre atraiu atenção por seu acervo literário

Istambul, uma cidade que já foi chamada de Bizâncio e Constantinopla, foi capital do Império Romando no Oriente e do Império Otomano.

Maior cidade da Turquia, foi erguida sobre as ruínas de impérios, à luz de sua imensa tradição literária.

Atualmente, porém, é o teatro experimental que floresce na metrópole.

Istambul é a terceira cidade apresentada na série My City, que a BBC Brasil apresenta até dia 28 de maio.