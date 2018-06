Bombeiros enfrentam chamas gigantes em florestas da Itália

A dura luta contra as chamas

As florestas do Parque Nacional de Cilento e do Vallo di Diano, em Salerno, na Itália, têm paisagens deslumbrantes. Situada bem próxima ao Mar Mediterrâneo, a região turística fica a 267km de Roma.

Mas no pico do verão, quando as altas temperaturas se combinam à falta de chuvas, a região fica sob forte risco de incêndio.

Os momentos dramáticos da luta contra as chamas, mostradas nessa galeria de fotos, são capturados pelo fotógrafo italiano Antonio Grambone.

Como mora na região, o fotógrafo já é familiarizado com este inimigo imprevisível que ameaça Salerno todos os anos.