Image caption Obra do artista Leandro Erlich desafia a gravidade

Batizada "Dalston House", a obra do argentino Leandro Erlich faz com que a imaginação do participante seja tão importante quanto a do próprio artista.

A instalação, no bairro de Dalston, no leste de Londres, desafia a gravidade.

E esta não é a primeira vez que Erlich faz isso.

A instalação "Piscina", de 2008, colocava os visitantes submersos, embora, no fundo, eles estivessem secos.