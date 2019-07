Torcedores atacam presidente de clube na Argentina

Image caption Torcedores partem para o ataque a presidente de tradicional clube

Torcedores do Club Atlético Independiente, na Argentina, atacaram o presidente do clube, Javier Cantero, depois que o time foi rebaixado da primeira divisão do país.

Eles vaiaram e jogaram cadeiras e outros objetos em Cantero, quando ele realizava uma reunião na sede do clube, em Avellaneda, na periferia sul de Buenos Aires.

O presidente foi forçado a fugir do pequeno ginásio onde a reunião ocorria.

Os torcedores responsabilizam Cantero pelo rebaixamento da equipe para a segunda divisão, e pediram sua renúncia.