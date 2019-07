Image caption A situação de Hakamada motivou ações de grupos contrários à pena de morte

No Japão, há 134 pessoas esperando para ser executadas.

Um deles, Iwao Hakamada, quase meio século no corredor da morte desde que foi condenado, em 1968, por quatro assassinatos, supostamente cometidos dois anos antes.

Grupos de direitos humanos afirmam que este caso mostra a crueldade do sistema japonês, especialmente porque, no caso de Hakamada, há dúvidas sobre a validade do julgamento inicial.

Conheça neste vídeo da BBC Brasil a história de Hakamada.