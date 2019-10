Image caption Bandas dividirão o palco em turnê conjunta

Duas bandas de heavy metal - uma israelense e uma palestina - dividirão o palco em sua turnê pela Europa, deixando de lado as diferenças políticas e religiosas entre os seus povos.

O objetivo da parceria musical e promover a paz, usando, curiosamente, o heavy metal.

Esse é um dos destaques do Arte em Revista desta semana, que traz também uma dança sufi de meditação, um circo fora do comum com artistas do Nepal e coloridos murais inspirados pelo folclore cigano na Hungria.