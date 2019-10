Bebê nasce em carro e sobrevive a acidente na Suécia

Um bebê recém-nascido sobreviveu a um acidente de carro na Suécia poucos segundos depois de ter vindo ao mundo.

Image caption Bebê nasceu em carro segundos antes de um acidente que envolveu toda a família

O incidente aconteceu na cidade de Gavle, no leste do país. A mãe da criança entrou em trabalho de parto e foi levada pelo marido de carro ao hospital.

No caminho, ela deu à luz a criança. O marido, Mokhles Raheema, tirou os olhos da estrada para assistir ao nascimento e acabou perdendo o controle do carro, que capotou várias vezes.

A bordo estavam outros dois filhos do casal. Ninguém se machucou gravemente do acidente. O bebê recém-nascido foi encontrado embaixo do assento de um dos passageiros.

A família toda foi levada ao hospital onde se recuperou do acidente.