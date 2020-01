Cientistas buscam pistas sobre vida extraterrestre em mina

Image caption Em Boulby, a combinação de água e sal é muito parecida com a encontrada em outros planetas

Cientistas britânicos acreditam que podem achar pistas sobre a possibilidade de vida extraterrestre com o estudo de organismos microscópicos que vivem na Mina de Boulby, no nordeste da Inglaterra.

As condições extremas encontradas na mina são muito parecidas com as de outros planetas. A mina é escura e repleta de uma combinação de sal e água.

Charles Cockell, do Centro de Astrobiologia da Universidade de Edimburgo, explica que para entender se outros planetas podem ter vida, é preciso estudar um ambiente com características parecidas.

A esperança dos cientistas é que se lugares como a mina de Boulby podem ter vida prosperando, lugares além da Terra também podem.