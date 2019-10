Arte em revista: tibetanos restauram tesouro de 13 séculos

O Arte em Revista, o boletim de cultura da BBC Brasil, destaca nesta semana a restauração dos murais das paredes do monastério de Jokhang, em Lhasa, no Tibete.

Image caption Murais de 13 séculos estão sendo restaurados no Tibete

Durante 13 séculos as imagens documentaram a história da região e ajudaram os budistas no caminho para a iluminação.

Os artistas estão usando um adesivo especial, que duraria cem anos, para que as próximas gerações possam aprender as lições de um dos locais mais sagrados do Tibete.

O boletim traz ainda uma exposição sobre a história da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 60 e como a imprensa retratou seus protagonistas.

Confira também o leilão de objetos bizarros na Christie's de Londres e a escultura incomum de um cavalo e seu cavaleiro, sem pele, em plena Times Square de Nova York.