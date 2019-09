Ruas desertas após combates sangrentos no Egito

Image caption Ruas desertas em Alexandria na note de quarta-feira

As ruas das principais cidades do Egito estavam praticamente desertas na noite de quarta-feira por causa do toque de recolher imposto pelo governo.

No Cairo, os últimos bastiões da Irmandade Muçulmana estavam em chamas após horas de confrontos sangrentos com a polícia.

Em pronunciamento de televisão em cadeia nacional, o primeiro-ministro interino, Hazem Beblawi, lamentou as mortes e pediu a cooperação de todos os egípcios para o estabelecimento de um Estado civil.

Um membro da Irmandade Muculmana, grupo político do presidente deposto Mohammed Morsi, diz que o golpe militar falhou e que os responsáveis "serão julgados em um tribunal de guerra por arrastar o pais para uma guerra civil".