Um prédio residencial foi demolido na cidade escocesa Glasgow, em uma explosão controlada, no sábado.

Image caption Prédio em Glasgow foi demolido para revitalização do oeste da cidade

O trânsito na estrada M8, que passa ao lado do prédio, precisou ser interrompido durante a demolição, para evitar riscos aos motoristas.

O edifício de 18 andares, na rua Shaftesbury, foi derrubado dentro de um projeto de revitalização do distrito de Anderston, no oeste da cidade escocesa.

Veja a implosão do prédio no vídeo acima (sem narração, apenas com som natural).