Image caption Produtores de todo o país querem aumentar visibilidade da bebiba após a Copa do Mundo

Produtores de cachaça brasileira querem aproveitar o momento de grande exposição do Brasil durante a Copa do Mundo para promover a bebibda no mercado internacional.

Hoje, menos de 2% dos quase 1 bilhão de litros de cachaça produzidos no país são exportados.

A tequila, que ficou conhecida mundialmente após a Copa do Mundo de 1970, no México, serve de inspiração aos produtores brasileiros.

Uma feira realizada no Mercado Municipal de São Paulo reuniu fabricantes de todo o Brasil.