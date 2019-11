Enchentes fazem crocodilo aparecer em Acapulco

As fortes enchentes registradas no México levaram ao aparecimento de um crocodilo nas ruas do balneário de Acapulco.

Image caption Aparição de crocodilos dificulta trabalho de equipes de resgate

A tempestade tropical Manuel causou destruição no oeste do país, provocando deslizamentos de terra e mortes.

A tormenta ganhou força e se transformou em um furacão da categoria um, a mais baixa.

A região leste do México também sofreu com a passagem de outro furacão, o Ingrid.

Até o momento, pelo menos 80 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas e mais de 1 milhão foram afetadas pelas inundações.