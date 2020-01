Síria: a agonia das vítimas de bombardeios

As imagens mostrando vítimas de um ataque a uma escola na Síria com uma bomba incendiária chocou o mundo no mês passado.

Uma equipe do programa Panorama, da BBC, testemunhou o socorro aos feridos, entre eles crianças com queimaduras muito graves sendo levadas às pressas ao hospital.

O flagrante aconteceu quando a equipe acompanhava o cotidiano de duas médicas britânicas voluntárias na Síria. A bomba foi lançada em um playground repleto de crianças.

Mais de um mês depois, a BBC retornou ao hospital para acompanhar o progresso de um garoto de 13 anos que aparecia no primeiro vídeo e foi vítima de sérias queimaduras.

A reportagem de Ian Pannel e Darren Conway contém cenas que podem ser consideradas chocantes.