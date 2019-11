Mascarados invadem e explodem estúdio de TV nas Maldivas

Câmeras de um circuito interno de TV flagraram o momento em que seis pessoas mascaradas invadiram um estúdio de televisão em Malé, capital das Maldivas, e incendiaram o local.

A televisão Raajje apoia o ex-presidente Mohammed Nasheed, que alega que foi forçado a renunciar em um golpe de Estado no ano passado.

As imagens mostram os mascarados jogando um líquido inflamável sobre os controles do estúdio. Quando um deles ateia fogo no líquido, há uma grande explosão.

As Maldivas vivem um momento de tensão política.

No mês passado, Mohammed Nasheed recebeu 45% dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais, mas a Suprema Corte do país anulou o pleito, alegando irregularidades, e convocou uma nova votação até o dia 20 de outubro, com possível segundo turno até 4 de novembro.