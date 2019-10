Apoiada pelos pais, a menina egípcia Mayam Mahmoud começou a fazer rap em árabe aos 10 anos de idade.

Agora, aos 18 anos, ela é conhecida no país inteiro depois de aparecer no programa de calouros Arabs Got Talent (Árabes têm talento).

Segundo Mayam, os vizinhos da família ainda acham estranho ver uma menina de véu fazendo rap.

"Eles ficam impressionados por eu cantar a gritar", conta.