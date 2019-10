BBC Click: EUA 'espionaram' usuários de games

Agências de segurança dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha teriam espionado games jogados online por milhões de pessoas, a fim de identificar potenciais ameaças terroristas, como destaca o BBC Click desta semana.

Segundo documentos vazados pelo ex-funcionário da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos Edward Snowden, agentes teriam infiltrado games como World of Warcraft, a fim de observar mensagens trocadas entre usuários e formas de pagamento feitas por eles.

O boletim de tecnologia trata ainda do falso boato que teria vitimado diversos usuários do novo Xbox One, da Microsoft, segundo o qual seria possível jogar games feitos originalmente para o console anterior da empresa.