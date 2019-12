Image caption Homem queria trocar jacaré por 12 latas de cerveja (BBC)

As câmeras de segurança de uma loja de conveniência em Miami, no Estado americano da Flórida, flagaram o momento em que um homem tenta comprar cerveja com um jacaré.

O homem entrou na loja e queria trocar o réptil por 12 latas da bebida.

Os funcionários da loja não aceitaram e chamaram a polícia.

Ele foi acusado de posse ilegal e tentativa de venda de um jacaré.

O réptil foi libertado de volta à natureza.