Image caption Corpo de chinesa ficou coberto por espuma

Uma gravação exclusiva feita pelo capacete de um bombeiro pode dar novo desfecho à causa da morte da chinesa Ye Mengyuan.

Ela era uma das passageiras de um avião da Asiana Airlines que pegou fogo após colidir com a pista no aeroporto de San Francisco, nos Estados Unidos, em julho do ano passado.

Ye foi declarada morta sem ter os sinais vitais checados. O corpo ainda foi atropelado duas vezes. A investigação continua.