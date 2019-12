Passageira faz vídeo selfie em fuga de avião acidentado nos EUA

Um avião da US Airways com 154 pessoas a bordo foi obrigado a abortar a decolagem do aeroporto de Filadélfia, nos Estados Unidos, após um pneu ter estourado durante a arrancada na pista.

Os passageiros e a tripulação foram retirados da aeronave por saídas de emergência, por precaução.

Direito de imagem evn Image caption O estouro do pneu provocou a quebra do trem de pouso e o avião se inclinou para a frente

Uma das passageiras gravou a si mesma ao se afastar apressadamente da aeronave, na tarde de quinta-feira.

"Oh, meu Deus, o avião está pegando fogo", diz Hannah Udren à câmera ao se afastar da aeronave, correndo.

Alguns segundos depois, ela "conta" à câmera: "Meu avião acaba de se acidentar".

O pneu do Airbus A320 estourou quando o avião tomava velocidade para a decolagem.

O incidente provocou a quebra do trem de pouso dianteiro, e a aeronave se inclinou para a frente.

Apesar do pânico de Hanna Udren, o incidente foi considerado leve.