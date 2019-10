Image caption Por causa de inverno rigoroso, Rio Amarelo congelou

O inverno rigoroso na China transformou parte do rio Amarelo em uma grossa camada de gelo por mais de uma semana.

Com a chegada da primavera, porém, as autoridades temiam uma inundação, pois o gelo derretido acabaria elevando o nível do rio.

O governo chinês recorreu então a uma solução radical e pediu à Forças Aérea do país que bombardeasse o local.

Ao todo, 24 bombas foram lançadas por caças. Aparentemente, todas elas atingiram o alvo.

O gelo quebrou e o rio voltou a correr de novo.