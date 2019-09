Buscas por desaparecidos continuam na Coreia do Sul; veja imagens

Autoridades da Coreia do Sul ainda buscam por centenas de pessoas desaparecidas no naufrágio de uma balsa na costa sul do país, a caminho da ilha de Jeju.

Direito de imagem BBC World Service Image caption Balsa lotada afundou rapidamente na costa sul da Coreia do Sul (BBC)

A embarcação levava quase 500 pessoas, entre elas mais de 300 estudantes.

O desastre deixou ao menos 4 mortos e 55 feridos.

A balsa afundou em apenas duas horas e equipes de resgate foram às pressas ao local para tentar resgatar os passageiros.

Os barcos começaram a retirar os náufragos da água e, acima, helicópteros da Guarda Costeira tentavam resgatar vítima por vítima entre aqueles que ainda estavam na balsa.

E, enquanto os sobreviventes se recuperam, as autoridades investigam o que causou o desastre. Há informações de neblina forte na hora do acidente, mas a Guarda Costeira afirma que a visibilidade era boa.

Mas a prioridade ainda é a busca pelos desaparecidos no naufrágio.