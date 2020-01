Sérvia e Bósnia pedem ajuda internacional após pior enchente em 120 anos

Os governos da Sérvia e da Bósnia pediram ajuda internacional para resgatar moradores de áreas atingidas pela pior enchente desde o início dos registros de quantidades de chuvas.

Direito de imagem BBC World Service Image caption Equipes de resgate enfrentam dificuldades na Sérvia (BBC)

Dezenas de milhares de pessoas foram afetadas pelas inundações na Sérvia, e a região perto da capital, Belgrado, foi uma das mais atingidas. Os moradores estão sem energia ou água potável.

As autoridades informaram que três meses de chuva atingiram a região dos Bálcãs nos últimos três dias, o que resultou na pior enchente dos últimos 120 anos.

Helicópteros de regate da União Europeia, Rússia e Estados Unidos estão ajudando a retirar as pessoas das áreas mais afetadas.

As operações de resgate continuam, mas os serviços de emergência temem encontrar mais corpos quando as águas baixarem. Até a manhã desta segunda-feira, já haviam sido registradas 35 mortes.

Na Bósnia, os deslizamentos destruíram casas e moveram minas terrestres que sobraram da guerra ocorrida nos Bálcãs na década de 1990.

A Croácia também está sofrendo com o excesso de chuvas: o rio Sava inundou áreas no leste do país.