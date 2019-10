Crianças deficientes aprendem a nadar com botos-cor-de-rosa no Rio Negro

No Rio Negro, um dos maiores do mundo, crianças com deficiência aprendem a nadar com os botos-cor-de-rosa. A bototerapia é um método experimental que usa o ultrassom natural do mamífero no tratamento.

Image caption A 1ª Brigada de Infantaria de Selva é responsável pelo monitoramento da floresta Amazônica

Leonardo de Souza, que não tem os dois braços, conta que depois de aprender a nadar com os botos, começou a frenquentar aulas de natação e se tornou campeão amazonense após sua primeira competição.

Alvo de preocupação para estrangeiros, a elevada umidade de Manaus será um dos maiores desafios para os jogadores durante a Copa do Mundo.

A reportagem é parte da série Soccer Cities, produzida pelo Serviço Mundial da BBC para mostrar alguns dos destaques de 6 das 12 cidades-sede da Copa do Mundo.

A BBC Brasil publicará as reportagens ao longo das próximas semanas, às sextas-feiras. A série também será exibida em inglês no canal do Serviço Mundial da BBC e em outros serviços de línguas da BBC.

O programa sobre Manaus é apresentado por Eric Camara.