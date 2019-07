Monty Python volta aos palcos para deleite dos fãs

O grupo britânico de humor Monty Python realizou a estreia de seu aguardado retorno aos palcos, o primeiro show com a trupe completa desde os anos 80.

Eles se juntaram para realizar 10 apresentações ao vivo em Londres; todos os ingressos já estão esgotados.

Direito de imagem BBC World Service Image caption Grupo apresentou quadros famosos no palco, como o do papagaio morto (BBC)

Entraram no palco todos os integrantes vivos: John Cleese, Michael Palin, Eric Idle, Terry Jones e o cineasta Terry Gilliam. Os cinco homenagearam no final do show o sexto integrante, Graham Chapman, que morreu de câncer em 1989.

Muitos dos fãs compareceram fantasiados de personagens de famosos sketches do grupo. Durante o show foram apresentadas músicas famosas como Lumberjack Song ("Canção do Lenhador") e Always Look on the Bright Side of Life (cantada na cena final, a da crucificação, no filme A Vida de Brian).

Além disso, o grupo também apresentou quadros famosos de seu influente programa de TV transmitido no final dos anos 60 e início dos 70, como o do "papagaio morto".