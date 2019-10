Direito de imagem BBC World Service Image caption Passageiros esperaram três horas para serem retirados de brinquedo acidentado (BBC)

Uma montanha-russa na cidade de Valencia, Califórnia, descarrilou após atingir galhos de árvores e ficou parada com os passageiros presos em carrinhos pendurados no ar durante três horas.

Um total de 22 pessoas estava no brinquedo no momento do acidente.

Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas para hospitais locais.