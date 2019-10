Islâmicos impõem 'conversão, propina ou morte' a cristãos no Iraque

Image caption Mulher recebeu ultimato para se converter ou morrer

A cidade de Hamdaniya, no Iraque, virou refúgio para cristãos que fogem da vizinha Mosul, que se encontra sob domínio de militantes do grupo Estado Islâmico no Iraque e no Levante (Isis, na sigla em inglês).

Uma família que chegou caminhando a Hamdaniya disse à BBC que recebeu um ultimato do Isis por causa de sua religião. "Eles nos deram quatro opções: conversão ao Islã, pagar para ser protegido, morrer ou fugir", disse uma das mulheres.

Segundo militares curdos, nos últimos três dias 250 famílias cristãs chegaram ao local fugindo de Mosul.