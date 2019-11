BBC Click: Celular é desbloqueado por pulseira via bluetooth

Image caption Pulseira de empresa chinesa será vendida por US$13

O boletim de tecnologia da BBC desta semana traz destaques como um novo acessório para um smartphone da empresa de eletrônicos chinesa Shiow-me: uma pulseira que se conecta ao aparelho via bluetooth.

O produto, que custa apenas US$ 13 (cerca de R$ 29), pode desbloquear o telefone.

Entre os outros destaques do BBC Click estão a Copa do Mundo de robôs, na Paraíba, e os lucros do Facebook, que dispararam 138% no segundo trimestre deste ano. A rede social conta com mais de 1,3 bilhão de usuários mensais, sendo que 60% acessam o site diariamente.