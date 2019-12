Direito de imagem CBS Image caption Espuma cobriu o hangar de base militar nos EUA

O hangar de uma base militar americana no estado de Oklahoma ficou coberto por espuma em um acidente no teste do alarme de incêndio.

O sistema de combate a fogo foi acionado por engano, desencadeando uma avalanche do material.

Dez dos onze helicópteros do hangar foram atingidos, mas não houve danos significativos.

Ninguém ficou ferido no incidente.