Paciente com ebola foge e assusta frequentadores de mercado na África

Um homem portador do vírus ebola foi identificado enquanto caminhava em um mercado de rua em Monróvia, na Libéria. Ele tinha em seu braço uma pulseira identificando o hospital onde estava internado.

Direito de imagem Reuters Image caption Paciente foi visto em um mercado com pulseira de hospital

Médicos acabaram forçando o homem a entrar em uma ambulância para ser levado de volta à clínica.

O caso exemplifica as dificuldades em conter o ebola em países como a Libéria. No mês passado, um dos hospitais de Monróvia estava tão lotado de pacientes com o vírus que teve de liberar alguns.

Nesta terça-feira, um representante da ONG Médicos Sem Fronteiras disse à ONU que a batalha contra o ebola está sendo perdida em algumas regiões da África Ocidental.