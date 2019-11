Morcego invade estúdio de TV e assusta apresentadores

Apresentadores de um programa de TV nos Estados Unidos receberam uma visita inesperada durante uma transmissão matutina.

Quando estavam ao vivo no Good Morning Tennessee, do canal US TV, os apresentadores viram um morcego invadir o estúdio e vora de um lado para outro.

Eles tentaram fugir do morcego e espantá-lo sem atrapalhar o andamento do programa e até levaram a situação inusitada com bom humor. Mas não conseguiram esconder o susto.

A US TV disse depois que conseguiu capturar o morcego somente horas depois do ocorrido e que iria soltá-lo em uma área arborizada.