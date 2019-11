Casal escapa por pouco de carro arrastado por correnteza nos EUA

Imagens gravadas por um celular mostram o momento em que um carro com um casal dentro é arrastado pela correnteza em uma estrada no Estado americano do Nevada.

Eles conseguiram escapar por pouco. O casal abriu a porta para sair do carro, mas a mulher, Margin, acabou se soltando da mão de seu parceiro, Loren, e foi levada pela correnteza.

Image caption Loren e Margie Miller escaparam por pouco de carro levado por correnteza

"Eu pensei que nunca mais a veria novamente. É como se fosse um filme", diz Loren.

Margin conseguiu se salvar. Loren ficou preso no teto da van até que um grupo de homens que estava perto aproximou-se para resgatá-lo.

"Eles me lançaram uma corda e me puxaram para a borda", diz ele.

O casal saiu caminhando sem nenhum ferimento.

"Sabemos que perdemos nosso carro", diz Margie. "Mas estamos vivos e vamos começar de novo".