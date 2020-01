BBC Click: Banda com instrumentos feitos por impressora 3D faz 1ª apresentação

Image caption Usuários afirmaram que novo iPhone 6 'entorta' quando colocado no bolso traseiro da calça

A Universidade de Lund, na Suécia, foi palco da primeira apresentação de uma banda cujos instrumentos foram feitos exclusivamente a partir de uma impressora 3D.

Bateria, teclado e duas guitarras foram produzidos pelo aparelho, que já vem revolucionando outras áreas.

O boletim de tecnologia da BBC destaca ainda os novos iPhones 6, alvo de críticas dos usuários por "entortarem" quando colocados no bolsos traseiros das calças, a suspensão do lançamento do Xbox One na China e a missão da Índia a Marte.