O piloto austríaco Ivan Trifonov, de 70 anos, usou um balão para entrar na Caverna Mamet, na Montanha Velebit, na Croácia, e depois voltar à superfície.

A caverna tem 206 metros de profundidade e uma boca de 60 metros de diâmetro.

Com o voo, o austríco obteve seu quinto recorde no Livro Guinness, que compila feitos do gênero.

As imagens são cortesia da Action Sports Agency.