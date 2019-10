Após suicídio do pai, designer cria capacete 'anti-estresse'

A designer japonesa Tomomi Sayuda criou um capacete com microfone e alto-falante que, segundo ela, ajuda a aliviar o estresse.

Segundo ela, a inspiração veio de suas experiências passadas.

O pai de Tomomi cometeu suicídio quando ela tinha 11 anos por causa do nível elevado de estresse no trabalho.

A designer diz que também se inspirou nos animes japoneses, as famosas histórias em quadrinhos ou desenhos animados tão populares no país. Ela lembra que a cultura dos animes sempre esteve relacionada ao estresse no trabalho e esse é o motivo pelo qual os japoneses são tão obcecados por fugir da realidade.

A designer conta ainda que criou o produto inspirada na timidez do irmão. Segundo Tomomi, apesar de introvertido, ele soltava a voz nos karaokês.

A japonesa chegou até a inventar um jogo entre os usuários do capacete. Nele, os colegas de trabalho podem descarregar toda a energia negativa gritando uns com os outros.

Tomomi diz que foi difícil superar a morte do pai e, nesse tempo que passou de luto, sempre tentou entender a cultura dos japoneses.

Ela conta que o capacete deixa o usuário com um visual engraçado e também parecendo com um super-herói.