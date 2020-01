A ativista argentina Pia Macini foi convidada a falar no TED Global, conferência de projetos e ideias inovadoras atualmente em curso no Rio de Janeiro, por duas iniciativas suas.

Primeiro, ela criou um aplicativo, o DemocracyOS, para que os cidadãos possam votar também nas leis que estão sendo avaliadas no Congresso do país.

Depois, diante da falta de interesse dos políticos em usar o programa para celular para se conectar mais com a sociedade, ela e seus colegas decidiram fundar um partido para cumprir este objetivo.

Segundo Mancini, os representantes do Partido da Rede que vierem a ser eleitos votarão no Congresso e noutras casas legislativas de acordo com o que a maioria dos usuários do aplicativo decidirem.

À BBC Brasil, Mancini explica porque estas iniciativas são tão necessárias nos dias de hoje.