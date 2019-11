Novo vídeo mostra com detalhes ataque na capital do Canadá

Um dia depois dos tiroteios que deixaram pelo menos dois mortos em Ottawa, a polícia canadense divulgou imagens detalhadas do atirador momentos antes de ele invadir o Parlamento na capital do país.

O vídeo mostra o suspeito chegando no local de carro e causando medo nos pedestres que estavam por perto. Depois, o homem pega o carro de um ministro que estava estacionado em frente ao Parlamento e dirige até o bloco central do prédio. Os policiais vão atrás dele, que deixa o veículo e sai correndo para entrar no Parlamento.

O suspeito disparou vários tiros na ação e um deles chegou a atingir fatalmente o militar canadense Nathan Cirillo. O próprio atirador – que seria o também canadense Michael Cehaf-Bibeau - foi morto na troca de tiros.

Depois do episódio que balançou o país, o Primeiro Ministro canadense Stephen Harper disse em que o país "não será intimidado pela violência". Segundo ele – que agora está sendo vigiado por seguranças 24 horas por dia -, o ato só reforçou a resolução do país de lutar contra o extremismo ao lado de seus aliados.