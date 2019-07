Em abril, 150 estudantes de Kobani, cidade síria na fronteira com a Turquia, foram sequestrados por militantes do grupo autodenominado "Estado Islâmico".

O menino Reshwan, de 15 anos, estava entre eles. Ficou quatro meses em cativeiro até ser solto, em outubro.

Em entrevista à BBC no lado turco da fronteira, onde Reshwan mora atualmente com sua família, o jovem falou sobre o cativeiro, a origem dos sequestradores e as torturas e abusos sofridos.