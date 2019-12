Em um momento de 'publicidade espontânea', um ator ajudou a bloquear a fuga de um criminoso em Van Nuys, na Califórnia.

O homem havia abandonado o seu carro e fugia pelas ruas com um skate na mão, quando foi impedido de passar pelo veículo do ator Lou Pizarro - conhecido dos americanos por sua participação no programa Operation Repo.

A série mostra agentes de companhias financeiras buscando cobrar bens de seus clientes junto a devedores.

Toda a ação foi acompanhada por uma câmera da polícia.