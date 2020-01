A ONG Mines Advisory Group (MAG) está, em parceria com os Palhaços Sem Fronteiras, educando crianças no sul do Líbano quanto ao perigo de minas terrestres e outros armamentos remanescentes dos diversos conflitos na região.

Se elas pegam alguma dessas armas para brincar, correm o risco de que sejam acidentalmente detonadas.

O ensinamento principal é: mantenha distância das armas e avise o exército.