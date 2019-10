Drone mostra destruição do aeroporto de Donetsk

Imagens feitas por um drone no último domingo mostram como ficou o aeroporto de Dontesk após semanas de disputa por seu controle entre o governo do país e rebeldes.

Dezenas de pessoas já foram mortas ou feridas, e novo terminal foi reduzido a escombros.

O conflito nesta região do país ocorre desde abril do ano passado, quando rebeldes tomaram cidades do leste.

Um cessar-fogo foi acordado em setembro, mas, em Donetsk, bombas e tiros continuam a ser ouvidos.

O aeroporto da cidade é um local estratégico para ambos os lados.

O governo pode usá-lo numa eventual ofensiva contra os rebeldes, que por sua vez o utilizariam para enviar suprimentos para as regiões ocupadas por eles.

O governo ucraniano afirma ter retomado o controle do aeroporto, mas os rebeldes alegam o contrário.

Esta escalada de violência no leste ucraniano ameaça o frágil cessar-fogo.

A Ucrânia continua a acusar a Rússia de enviar soldados para ajudar os rebeldes.

O Kremlin nega e faz um alerta: o uso de força militar para solucionar o conflito no leste é "o pior erro estratégico" que a Ucrânia pode cometer, e diz que isso pode ter "consequências irreversíveis".