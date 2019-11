Britânicos planejam extrair energia de lagoa que aproveita marés

A Grã-Bretanha divulgou um projeto para gerar eletricidade a partir de uma série de lagoas artificiais que captam a força das marés, o primeiro deste tipo no mundo.

As seis lagoas, quatro no País de Gales e outras duas, uma na região de Somerset (sudoeste da Inglaterra) e outra em Cumbria (noroeste) vão captar as marés que atingem muros gigantes e usar o peso da água para gerar energia para turbinas.

O custo para gerar energia a partir do projeto no País de Gales será muito alto, mas a companhia responsável pelo projeto afirma que as lagoas que serão construídas depois poderão produzir energia a um custo muito menor.

O projeto da lagoa de Swansea, no País de Gales, por exemplo, tem custo de 1 bilhão de libras (cerca de R$ 4,37 bilhões) e poderá gerar energia para 155 mil residências.