Conflito no Iraque destrói tumba de Saddam Hussein em sua cidade natal

O mausoléu onde ficava o corpo do ex-líder iraquiano Saddam Husseim foi quase completamente destruído pelos confrontos entre as forças do governo do país e militantes do Estado Islâmico.

A tumba de Saddam Hussein foi construída em sua cidade natal, perto de Tikrit.

As forças do Exército iraquiano estão tentando tomar a região do Estado Islâmico.

O corpo do ex-ditador iraquiano não estava no local. A população sunita da região afirmou que retirou o corpo de Saddam do mausoléu em 2014 e levou para um local secreto.