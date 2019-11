BBC School Report: Alunos mostram cotidiano de escola 'olímpica' no Rio

O BBC School Report, projeto da BBC no qual estudantes do Reino Unido se tornam repórteres por um dia, chega nesta quinta-feira à sua nona edição com uma novidade: pela primeira vez, a iniciativa é realizada em Délhi (Índia), Nairóbi (Quênia), Washington (Estados Unidos) e Rio de Janeiro (Brasil).

No Rio de Janeiro, a equipe da BBC visitou a escola Ginásio Experimental Olímpico Juan Antonio Samaranch e conversou com alunos.

A escola faz parte de um projeto experimental em um momento em que a cidade se prepara para sediar as Olimpíadas de 2016.

O objetivo é oferecer às crianças a chance de desenvolver habilidades esportivas dentro do ambiente escolar.

Além de treinarem o esporte de sua preferência ─ de tênis de mesa à natação, passando por futebol ou xadrez ─ , os alunos têm de frequentar as aulas e participar de competições tanto acadêmicas quanto esportivas.

Confira as opiniões dos alunos sobre o novo projeto.