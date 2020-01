Um terremoto de 5,8 graus atingiu o norte da China, na região autônoma da Mongólia Interior.

Mais cedo, outro terremoto de 4,5 graus havia atingido o noroeste do país, na província de Gansu, matando uma pessoa.

O Centro de Monitoramento de Terremotos da China acredita que os dois tremores podem estar relacionados.

As imagens mostram as crianças fugindo das salas de aula com medo do abalo.