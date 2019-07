Adolescente levada à força para os EUA volta ao México

A adolescente mexicana Alondra Luna Núñez voltou na última quarta-feira para a casa de sua família, na cidade de Guanajuato, no centro do México, depois de passar quase uma semana em Houston, nos Estados Unidos, com uma mulher que afirmava ser sua mãe.

Alondra voltou para o México após o erro das autoridades que fez com que fosse tirada de sua família ter ganhado manchetes em todo país.

A adolescente foi levada para os Estados Unidos obedecendo a uma ordem da Interpol, que atendeu ao pedido de Dorotea García Macedo, uma americana de origem mexicana que mora no Texas e que garantia que a menina era a filha que seu ex-namorado tinha sequestrado em 2007.